『香川県産ヒノヒカリ 30kg 農薬不使用ナギの海様専用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 09時 20分に出品され04月21日 09時 20分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ナギの海様専用です。



白米３０ｋｇで承ります。







【香川県産の特長】

香川県で栽培されたヒノヒカリは、地域の気候と土壌に適した条件で育てられています。これにより、風味豊かで美味しいお米が実現されています。



【健康志向】

農薬を使用せずに育てられたこのお米は、健康を気にする方にも安心してお召し上がりいただけます。自然な味わいを楽しむことができます。



【大容量30kg】

家庭用や業務用に最適な30kgの大容量パッケージ。長期間の保存が可能で、必要な時にいつでも新鮮なお米を楽しめます。



- 産地: 香川県産

- 品種: ヒノヒカリ

- 重量: 30kg

- 農薬使用: 不使用



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類 商品の状態: 目立った傷や汚れなし