『香川県産ヒノヒカリ 30kg 農薬不使用ナギの海様専用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 09時 20分に出品され04月21日 09時 20分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
令和6年産新米20Kg
¥ 7699
米 新米 数量限定価格！【令和6年産岩手県産ひとめぼれ30kg】 5kg×6
¥ 12285
新潟県産コシヒカリ新米30kg 玄米 特別栽培米
¥ 12025
令和6年産 新米 玄米 コシヒカリ 30キロ
¥ 9750
魚沼産コシヒカリ20Kg
¥ 9984
令和６年新米きぬむすめレンゲ白米20キロ
¥ 8190
コシヒカリ30キロ 令和6年福井県産
¥ 10335
新米農薬節減米 ななつぼし真空パック 白米5kg 4個 農家直送 保存食にも最適
¥ 10218
新米‼️水稲うるち玄米 30キロ
¥ 9750
玄米 ５キロ ひのひかり
¥ 25000
令和6年度 新米 岡山県産コシヒカリ 20kg
¥ 8190
【送料込み】令和5年収穫 京都府京丹後産 コシヒカリ 玄米 30ｋｇ
¥ 10764
黒うさぎ様専用‼️白米 令和6年産 新米コシヒカリ 20kg 農家直送 減農薬米
¥ 9516
AYA様専用【農家直送】令和5年度 新米 新潟・妙高産コシヒカリ30キロ
¥ 10530
buu♡様専用 令和6年産 北海道米 新米ゆめぴりか 20キロ 白米
¥ 7800
新米20Kg令和6年産
¥ 7699
新米 南 魚沼産 コシヒカリ 20kg
¥ 10748
てち様ご予約品 丹後米コシヒカリ精米30㎏
¥ 10335
落札価格9945円
66 入札履歴
終了
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