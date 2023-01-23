『JILL BY JILLSTUARTモールツイードブローチ付きジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 21時 00分に出品され03月21日 21時 00分に終了予定です。即決価格は9,880円に設定されています。現在92件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JILL BY JILLSTUART モールツイードブローチ付きジャケット ブラック sサイズ



一度使用しましたとっても可愛いです！素人保管です。目立った傷等は見当たりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ジルバイジルスチュアート

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JILLSTUARTモールツイードブローチ付きジャケット