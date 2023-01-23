『工芸社 泉北3000系 キット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 39分に出品され03月23日 04時 39分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 工芸社 泉北3000系 6両 キットになります。

6連貫通編成のキットになります。

未組立品です。



写真にて状態はご確認ください。

発送後のキャンセルはトラブル防止のためお断りしております。



何かございましたら、コメントしてください。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>鉄道模型 商品の状態: 未使用に近い