『工芸社 泉北3000系 キット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 04時 39分に出品され03月23日 04時 39分に終了予定です。即決価格は8,667円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>鉄道模型
|商品の状態:
|未使用に近い
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¥ 12900
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【ケース付】TOMIX 型番(98778) 485系（北近畿）４両セット
¥ 10334
C12(1234)蒸気機関車 HOゲージ
¥ 19688
京商ラジコンバス 1/80 京成バス 三菱 エアロバス
¥ 8268
アドウイング 1/80 弘南バス 津軽号 三菱 エアロクィーン
¥ 8580
KATO SLかわね路号
¥ 10764
KATO 10-1442 185系200番台 踊り子色 7両セット
¥ 10920
アドウイング 1/80 東急トランセ 日野 セレガ
¥ 7410
【鉄道模型】Nゲージ 貨物列車 12両 最終価格！！
¥ 13750
KATO E231系 東海道線・湘南新宿ライン15両セット
¥ 12000
TOMIX HOゲージ EF81電気機関車ローズ
¥ 13065
Nゲージ TOMIX 会津鉄道 AT-700 AT-750形
¥ 11375
KATO SLやまぐち号 10-1499 D51 200 客車35系
¥ 14344
Nゲージ KATO 681系しらさぎ 9両セット
¥ 15000
【箱汚損】KATO 3-504 HO 20系特急型寝台客車 4両基本セット
¥ 10387
【11月限定】KATO E233系中央線(T編成)
¥ 13750
LEMKE HOBBYTRAIN SBB IC2000客車 1等荷物室付き
¥ 10500
落札価格8667円
608 入札履歴
終了
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