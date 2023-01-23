『東洋エンタープライズgold【お歳暮】』はヤフオクでから05月08日 00時 14分に出品され05月08日 00時 14分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シルエット···テーパード

デニムカラー/デザイン···濃紺(インディゴブルー)



GOLD ゴールド 東洋エンタープライズ 12oz. DENIM 4/5 LENGTH TAPERED TROUSERS デニムトラウザーズ GL41452A S パンツ



【参考定価】21,780円

【型番】GL41452A





2、3回履きましたが傷や目立った汚れはありません。

値段交渉受け付けます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: トウヨウエンタープライズ

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 東洋エンタープライズgold