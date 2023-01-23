『新品未使用 UNIQLO：C ニットジャケット 黒色 ブラック XL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 09時 21分に出品され03月20日 09時 21分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユニクロ C のニットジャケット BLACK XLサイズ

新品です。

オンラインで購入しましたがサイズが合わなかったため出品いたします。

試着のみです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品未使用

UNIQLO：C

ニットジャケット

黒色

ブラック

XL