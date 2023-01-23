『【希少】THE NORTH FACE ダウンジャケット 赤 M size【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 07時 29分に出品され03月08日 07時 29分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在456件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※圧縮袋でしっかり圧縮し発送致します。



ノースフェイスヌプシ ダウン ジャケット

レッド センターロゴ メンズ S 90s US規格



型番 ND01001



目立つ汚れはありません。襟元を良く見ると薄汚れがあります。その他見落としがあるかもしれません。ダウンも充分入っており90s ヴィンテージとしては良い状態かと思います。

中古品に理解のある方宜しくお願いします。



サイズ M MENS



実寸素人採寸ご容赦ください。

肩幅 約45cm程

身幅 約50cm程

着丈 約64cm程

袖丈 約55cm程



・700fillパワー

・ヌプシ

・襟収納フード

・表胸裏センター刺繍ハーフドームロゴ

・センターロゴ

・ハンドジップポケット２つ

・内ポケット１つ

・裾調整コード２つ

・袖ベルクロ調整

・STOW POCKET 内ポケット



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 赤

- 内側の色: 黒

- デザイン: ダウンジャケット

- ポケット: 内ポケットあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】THE

NORTH

FACE

ダウンジャケット

赤 M

size