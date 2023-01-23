『ZB1 3週目ZEROBASEONE 公開収録 サノクトレカ ハンユジン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 03時 53分に出品され03月04日 03時 53分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在908件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZB1 3週目ZEROBASEONE 公開収録 サノクトレカ ハンユジン



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スリーブ＋硬質ケースで発送予定

素人保存の海外品ですので初期傷等はご了承ください。



#ZB1#ZEROBASEONE

キムジウン ジャンハオ ソンハンビン

ソクマシュー キムテレ リッキー

キムギュビン パクゴヌク ハンユジン 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用