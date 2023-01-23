『極美品 ルイヴィトン × シュプリーム エピ ダヌーブ PM ショルダーバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 15時 16分に出品され03月11日 15時 16分に終了予定です。即決価格は220,752円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 LOUIS VUITTON × Supreme



ルイヴィトン×シュプリーム



エピ ダヌーブ PM レザー ショルダーバッグ



ブラック ノワール



M53431





かなり使用感の少ない極美品。





世界中で話題となった伝説の限定コラボモデル。



稀少で入手困難です。



大きさもPPMより大きいMサイズ相当の、真ん中くらいのサイズ（PM）です。





表面、内側共に使用感も少なく綺麗な状態。





【サイズ】 横 16cm 縦 21.5cm マチ幅 6.5cm



ショルダー高さ：約55～100ｃｍ～調整可能



外側：オープンポケット１ 内側：オープンポケット１



カラー：ブラック ノワール





LVロゴがさりげなく刻印された上質なエピレザー、高級感あるシックなデザインがコントラストを際立たせます。



誇らしくSupremeのデザインが大きく入っております。



レッドと違ってブラックは派手過ぎず目立ち過ぎないので、どんなスタイルやシーンにも恥ずかしくないシックな雰囲気でエピレザーの高級感もあります。



エピレザーが上品で大人の雰囲気を演出いたします。



男女問わずユニセックスでご使用いただけます。



年代問わずご使用いただけます。





内側ポケット内にシリアルナンバータグ（製造番号）あり。



社団法人の古物査定士が鑑定した確実な正規品となりますが、ご不安な方はあんしん鑑定も利用可能ですのでご検討くださいませ。



東証プライム市場 ブランドオークション購入

一般社団法人 古物査定士鑑定済み正規品保証。





付属品無し。



カラー...ブラック

ルイヴィトン/型名...ダヌーブ

ルイヴィトン/柄...エピ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 極美品 ルイヴィトン

×

シュプリーム エピ

ダヌーブ

PM ショルダーバッグ