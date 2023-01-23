『ワッぺ スクバ グレー 新品未使用 未開封【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 12時 46分に出品され05月05日 12時 46分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの信頼性】

WORLD PEGASUSは、耐久性と機能性に優れた製品を提供することで知られています。このバッグは、日常使いに最適なデザインが特徴です。



【実用的なデザイン】

ジッパー付きポケットが付いており、貴重品や小物を安全に収納できます。サイズもコンパクトで持ち運びやすく、ビジネスシーンやカジュアルな外出に適しています。



【高品質な素材】

ナイロン素材を使用しており、耐水性と耐久性に優れています。長期間使用できるため、コストパフォーマンスも良好です。



- ブランド: WORLD PEGASUS

- 色: グレー

- サイズ: 約 380mm x 280mm x 50mm

- 素材: ナイロン

- 特徴: ジッパー付きポケット

- ストラップの色: ネイビー



ご覧いただきありがとうございます。



即購入可

お値下げはコメントいただけましたらご検討させていただきます。



#ワッぺ

#ペガサス

#グレー

#マルミ運動具店

#ワールドペガサス

ワッぺ

スクバ

ワールドペガサス

グレー

学校

スクール

バック

バッグ



アイテム種別···バッグ



カラー···グレー



素材···ナイロン



特徴···マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ワールドペガサス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ワッぺ



スクバ



グレー

新品未使用

未開封