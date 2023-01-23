『【古着】90s l.l.bean コーデュロイ テーラードジャケット ブラウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 18時 46分に出品され03月08日 18時 46分に終了予定です。即決価格は11,440円に設定されています。現在819件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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参考までに、177cm,58kgで薄手のトレーナーを着込こめるくらいのサイズ感になります。





【ブランド】

l.l.bean エルエルビーン



【アイテム】

90s vintage l.l.bean コーデュロイ テーラードジャケット エルボーパッチ ブラウン





【サイズ】

表記サイズL相当

着丈：71cm

身幅：55cm

袖：60cm

肩幅：46.5cm



※平置きの実寸となります。素人採寸のため多少の誤差は予めご了承ください。



※着画はご遠慮願います。



カラー···ブラウン



素材···コーデュロイ



季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【古着】90s

l.l.bean

コーデュロイ

テーラードジャケット

ブラウン