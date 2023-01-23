『MILSETONE マイルストーン オリジナルキャップ MSC-017【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 06時 30分に出品され04月03日 06時 30分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MILSETONE マイルストーン

オリジナルキャップ MSC-017





登山とランニングで4,5回程度着用しました。

着用機会が少ないため出品いたします。





よろしくお願いいたします。





ホームクリーニング済





写真撮影の際に綺麗に撮れる様に

帽子の中にアンコを詰めて撮影してます。



コンパクトに畳んで発送します。

ご了承下さい。





カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マイルストーン

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ MILSETONE





マイルストーン オリジナルキャップ





MSC-017