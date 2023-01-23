『花井祐介 x G-SHOCK × THE PALACE OF WONDER T【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月14日 03時 58分に出品され03月14日 03時 58分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品名：花井祐介 x G-SHOCK × THE PALACE OF WONDER T-SHIRT / BLACK / Size L



状態：自身にてキャンペーン( FUJI ROCK FESTIVAL G-SHOCK × THE PLACE OF WONDER - T-SHIRT PRESENT CAMPAIGN )当選の新品未使用

野村訓市氏がその場所にゆかりのある日本を代表するブランドやアーティスト3組( BOUNTY HUNTER NEIGHBORHOOD 花井祐介 )とG-SHOCKのオリジナルのTシャツを制作しました。



付属品：タグなどの付属品が有る場合は全てお付けいたします。(※画像参照、納品書は付属品では有りません)

※質問無くご購入した場合お渡しは致しかねますのでご注意下さいませ。

※納品書の画像は有る場合本物だという証明の為に掲載を心掛けております。

※特筆すべき不具合はございませんが、あくまで私個人の素人判断です。製造時にできる細かな糊の乱れ、汚れ等まで気になる方は購入をご遠慮下さい。



コメント：商品は手元に有りますのですぐ発送出来ます。

※画像の状態の商品を発送方法のサイズに準ずる段ボール等の梱包資材に小さく畳んで入れて発送致します。梱包方法に疑問を感じる方はご購入をご遠慮下さいませ。

※ご不明点がございましたら購入する前に質問してご納得してからご購入お願い致します。



【注意事項】

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・購入後、24時間以内にお支払いの意思をいただけない方はご購入をご遠慮ください。

・新規の方や評価にマイナスの多い方は予め購入意思を事前に質問欄にてご連絡をお願いします。

・【注意事項】及び、ご購入後のスケジュールは厳守ください。

・振込日のご相談等は受け付けますので、ご購入前に質問欄よりお願い致します。

・お値下げや真贋(正規品のみのお取り扱いの為)のご質問にはお答えしない場合がございます。

※上記の注意事項にご理解頂ける方のみご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 花井祐介

x

G-SHOCK

×

THE

PALACE

OF

WONDER

T