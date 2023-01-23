『MACTEC NV ゴルフキャディバッグ 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 04分に出品され03月14日 18時 04分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在982件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用回数は3～4回程度で保存状態も良いので目立つ様な傷や汚れはありません。

(写真をご覧下さいませm(_ _)m)



状態が良く、良い商品だと自信を持って言える品です(^-^)



気になる点があればお気軽にコメント頂けると幸いです。



【ブランド】

MACTEC NVのゴルフキャディバッグです。信頼性の高いブランドで、ゴルフ愛好者に人気があります。



【デザイン】

スタイリッシュな黒色とストライプデザインが特徴で、シンプルながらも洗練された印象を与えます。



【機能性】

複数の収納ポケットを備えており、ゴルフクラブやアクセサリーを整理して持ち運ぶのに便利です。合成皮革素材で耐久性も優れています。



- ブランド: MACTEC NV

- 色: 黒

- 素材: 合成皮革

- タイプ: キャディバッグ

- デザイン: ストライプデザイン

- 収納ポケット: 複数の収納ポケット



ご覧いただきありがとうございます。



アイテム...キャディバッグ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マグレガー