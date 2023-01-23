『Apple AirPods第三世代 Lightning充電ケース付き 新品未使用【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 16時 44分に出品され04月11日 16時 44分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apple AirPods第三世代 Lightning充電ケース付き MPNY3J/A 新品未使用(未開封)





新品未開封品の商品です。

2024/11月に入ってから催し物の景品としていただきましたが、他メーカー品を愛用している為、出品いたします。



※商品はプチプチに巻いた上でヤマトの宅急便コンパクトにて発送致します。

※配送による擦り傷、凹み等配送中のトラブルなどの責任は負いかねますのでご理解ください。

※すり替え防止のため、返品はお受けできません。

※何か問題等御座いましたら、アップルストアへの問い合わせをお願い致します。





モデル名···AirPods

世代/種類···(第3世代)

ケース/種類···Lightningコネクタ



モデル名...AirPods



世代/種類...(第3世代)



ケース/種類...Lightningコネクタ 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル