『Casanova Vintage × MEDIUM RARE Tシャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 02時 35分に出品され03月27日 02時 35分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Casanova Vintage × MEDIUM RARE Tシャツ



color/white

size/XL(one size)

新品未使用



Casanova VintageのPOP UP限定で販売されたTシャツになります。



#casanovavintage

#MEDIUMRARE

#keiju

#BIG-8 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Casanova

Vintage

×

MEDIUM

RARE

Tシャツ