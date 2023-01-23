『極美品 Coach マディソン ショルダーバッグ ターンロック ブラック A4【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 11時 17分に出品され04月06日 11時 17分に終了予定です。即決価格は9,656円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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U3850518802



●商品状態



《状態》AA美品



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Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)





●サイズ(cm表記)



タテ22cm

ヨコ35cm

マチ11cm

持ち手高さ20cm



※ショルダーストラップ=ストラップ付け根から付け根全長



数mmの誤差がある場合がございますが

1商品毎に丁寧に採寸しておりますので、

ご安心下さい(^^)





●ブランド

coach コーチ





●特徴

A4収納可能な使い勝手の良いサイズ感^ ^

ジャガードとレザーにターンロックのデザインが上品でオンオフ使え、オケージョンにも◎





●カラー

ブラック 黒



●素材

レザー 革 ジャガード 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品

Coach

マディソン

ショルダーバッグ

ターンロック

ブラック

A4