『エアフォースワン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 21分に出品され03月12日 21時 21分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 詳細は下記の通りです。

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【ブランド】 LOUIS VUITTON ルイヴィトン / NIKE ナイキ

[商品名]LOUIS VUITTON × NIKE AIR FORCE1

[カラー]ホワイトグレー

[サイズ]26cm

[状態]2、3度履いた程度、大きな汚れなし。



【製品仕様】

NIKE x LOUIS VUITTON、「AIR FORCE 1」

モノグラムとダミエカーフレザー、コットン、ラバー

2022年

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付属品は全てお付けいたしますが、

自宅保管していたので、

シューズ箱には多少傷が入っています。

靴の状態もとてもいいので画像をご確認いただければと思います。



購入者は本人確認済みの方のみに限らせていただきたいです。また購入後のトラブルは避けたいので、返品はご遠慮いただきたいです。ご購入を検討される際は、自己責任でお願いいたします。価格交渉は要相談でお願い致します。



<備考>

・初期傷および取り替え防止のため、撮影をしております。

※撮影時は手袋着用しております。

・返品対応は致しません。



最後まで読んでくださりありがとうございます。

ご理解の上に購入よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26cm ブランド: エアフォースワン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ エアフォースワン