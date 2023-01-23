『Logitech G733 ゲーミングヘッドセット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 11時 18分に出品され03月09日 11時 18分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 値下げは常識のある範囲、そして少額であれば可能です。

もしくは着払いのみ1500円引きします



Logicool G733 BLACK



Logicool G ワイヤレス ゲーミングヘッドセット LIGHTSPEED



無線 7.1ch ブラック G733-BKr



種別

・ヘッドセット



モデル

・ワイヤレスヘッドセット



使う予定でしたがイヤホンに変更し、試着のみしましたが使用はしていません。

ほぼ新品です



付属品は全て付いております。



神経質な方はご遠慮ください

即購入可能です。





【高品質オーディオ】

G733は、クリアな音質と深いバスを提供するために設計されています。ゲーミング体験を向上させるための最適な選択です。



【快適な装着感】

メッシュ耳パッドと軽量デザインにより、長時間の使用でも快適さを保ちます。特にゲーマーにとって重要な要素です。



【カスタマイズ可能なRGBライティング】

自分のスタイルに合わせてRGBライティングをカスタマイズできます。ゲーム環境に合わせた演出が可能です。



- モデル: G733

- ブランド: Logitech

- 色: ブラック

- 素材: メッシュ耳パッド

- ライト機能: RGBライティング

- パッケージ: オリジナルパッケージ付き



#ロジクール

#Logitech





ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし