『Y285 HPノートパソコンcore i5 SSD Windows11オフィス付【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 11時 01分に出品され03月31日 11時 01分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在917件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 パソコン初心者の方や学生さんにおすすめ！



電源を入れれば、すぐに使えるよう

設定済みのノートパソコンです



「これが初めてのパソコン！」

という方にも無料

使いやすくておすすめです



Windows11をちゃんとインストールしていますので安心して長くお使い頂けます



マイクロソフトオフィス2021年はマイクロソフト社から購入しています

Excel、Word、PowerPoint、Access、Publisher、oneNote、Outlookが入っています

インターネットに接続していなくてもMicrosoft オフィスを使用できます



これでワードやエクセル、パワーポイントの

作成・編集が可能です



*こんな方におすすめですよ

↓↓↓

-ネットショッピングや調べものをしたい

-在宅ワークや家計簿管理をしたい

-子供や趣味の写真・音楽を保存したい

-レポートや資料を作成したい



そのほか、

無線LANが利用できますので

インターネットにも便利



オンライン授業や

子供の学習用としても最適です



*使いやすい便利なソフトも

オマケで入っています



～PCの特徴＆おすすめポイント～

-CPU:core i5-6200U

-メモリ:4G

-SSD:128G

-液晶:13.3インチ

-付属品:アダプター、マウス付き

-Wi-Fi、LAN接続可能

-バッテリーは消耗品のため

アダプターを付けてのご使用をお勧めしております。



*大人気！



*マイクロソフトのウイルス対策ソフトウェアとの安全な使用！



*無線LANで快適インターネットOK



*キーボードも打ちやすい



*iPhoneなど音楽管理やバックアップも



*WordやExcel、PowerPointもOK



*GoogleChromeでネットも使いやすい



*全国送料無料！

丁寧にな梱包と迅速発送にてお届け致します 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: エイチピー