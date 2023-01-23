『NIKE NIKELAB DUNK LOW LUX VACHETTA TAN【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 01時 23分に出品され03月22日 01時 23分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品の説明】

857587-200

ブランド・メーカー：NIKE

サイズ：US8.5 JP26.5cm



【商品の状態】

新品未使用



注意事項 :個人保管の為神経質な方はご遠慮ください。

製造工程にできたスレや汚れがある場合が御座います。予めご了承ください。



【その他】



正規品です。

ナイキ ナイキラボ ダンクロー ラックス バケッタタン 未使用 2017年製



その他不明点はご質問ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

NIKELAB

DUNK

LOW

LUX

VACHETTA

TAN