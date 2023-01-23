『マルスウイスキー シングルモルト駒ヶ岳 アサギマダラの里 2021 未開封【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 07時 02分に出品され03月11日 07時 02分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在187件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 完全未開封、新品未開封になります。

マルスウィスキービニール袋に入れた上でクロネコヤマトのボトル専用ダンボールにて梱包し配送します。



生産数 1550本限定

度数 48％

内容量 700ml





「シングルモルト駒ヶ岳 アサギマダラの里」は、宮田村で毎年開催される「アサギマダラの里フォトコンテスト」にて最優秀賞を受賞した作品をパッケージに採用したシリーズです。今回は、生い茂る緑に映えるフジバカマの花と浅葱色の翅をイメージしてヴァッティングしたシングルモルトウイスキーです。



浅葱斑（アサギマダラ）はその優雅な姿に似合わず、春と秋に海を渡って2,000kmを超える移動をします。移動の理由はまだ分かっておらず、5カ月ほどの一生の中で北から南へ一度だけ命がけの旅をする神秘的な蝶です。パッケージに使用している写真は「アサギマダラの里フォトコンテスト2021」で最優秀賞を受賞した池田裕助氏の「浅葱映え」という作品です



種類...シングルモルト

製造所 マルス駒ヶ根蒸溜所

製造者 本坊酒造株式会社



マルスウイスキー 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>ウイスキー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: マルスウイスキー