『Diorブックトート ラージサイズ レア 【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 21時 24分に出品され04月05日 21時 24分に終了予定です。即決価格は140,000円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DIOR ブックトート

ラージサイズ

レアです。

伊勢丹で購入してます。

完売品ですので店頭では購入できません。



サイズ

横幅約44cm

縦幅約35cm

マチ約18cm

持ち手上がり約16cm



DIOR 23AW ブックトート ラージ ムートン カナージュ ファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Diorブックトート ラージサイズ レア 完売品