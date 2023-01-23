『Carving Tribes カービングトライブス シルバー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 14時 09分に出品され04月30日 14時 09分に終了予定です。即決価格は12,545円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入し、数回程度の使用です。



取手の付け根の部分が少し変色しており、遠目から見ると目立たない程度です。（写真8枚目）



革紐の部分が気にならない程度ですが、すこし削れております。（写真10枚目）



皮の状態も硬くまだまだ使っていただけるバックになっております！



質問などありましたらお気軽にコメントしてください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

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レディース

バッグ タグ Carving

Tribes

カービングトライブス シルバー