『THE NORTH FACE ノースフェイス ダウンジャケット ヌプシ 光沢【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月18日 02時 49分に出品され05月18日 02時 49分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在475件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○商品



THE NORTH FACE ノースフェイス ダウンジャケット 肉厚 ヌプシ 光沢



品番:NF002YO







○状態



※写真の参照をお願いします。



ジップ 取手 欠品(開閉は問題ないです)

袖に小さなダメージ、胸、裾付近に薄い汚れダメージ、袖マジックテープ剥がれ







○表記サイズ



M



※実寸にてご確認ください。







○実寸サイズ



・着丈66



・肩幅56



・身幅59



・袖丈60



※多少の誤差はご了承ください。









○色



・ブラック ダークグリーン



●オンラインショップにて購入



肩幅···66cm



肩幅···66cm

身幅···56cm



肩幅···66cm

身幅···56cm

袖丈···59cm

着丈···60cm



素材・柄···ナイロン



カラー···ブラック



モデル名···ヌプシ



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ノースフェイス ダウンジャケット ヌプシ 光沢