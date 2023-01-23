『【極美品】バーバリーブラックレーベル ダウン コート ファー ノバチェック M【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 14時 07分に出品され03月14日 14時 07分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メーカー Burberry black label

ダウンジャケット

ダウンコート（ブラック）

フード付き

ファー付き

サイズM



￼￼状態がとても良いダウンコートです！

丈感も長すぎず、冬でも暖かく着ることができます！



内側ノバチェックになっており、

フードファー付きの美品です！！



大変人気商品ですので、

早い者勝ちです！





着丈 80cm

身幅 57cm

肩幅 48cm

袖丈 59cm



(平置き実寸、素人採寸になります。)



古着、used、vintage、バッグ、ルイヴィトン、グッチ、本革、ストリート、カジュアル、アメリカン、ナイロンジャケット





・リサイクルショップにて購入した鑑定済み商品

・24時間以内に発送します

・他の商品とのセット割OK

・送料込み 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バーバリーブラックレーベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【極美品】バーバリーブラックレーベル ダウン コート ファー ノバチェック M