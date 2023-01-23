『ワイズフォーメン ジャケット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 33分に出品され03月14日 16時 33分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在503件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定番のウールギャバジンの三つボタンジャケットです。ヨウジヤマモトらしいシルエットのAライン。

正規品です。

ジーンズに合わせたり、ギャバのパンツに合わせてセットアップでも着れます。

冠婚葬祭にもピッタリですよ。

ワイズフォーメンの定番のギャバのジャケットは非常に希少です。

肩幅···48cm

身幅···51cm

袖丈···63cm

着丈···75cm

素人採寸なので若干の誤差はございます。



カラー···ブラック



柄···無地



素材···ウール(スーツ地)



季節···秋冬

ノーリターン、ノークレームの商品になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ワイズフォーメン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ワイズフォーメン ジャケット