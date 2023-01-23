『サマンサベガ Samantha Vega ファーリュック(ピンク)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 01時 51分に出品され04月16日 01時 51分に終了予定です。即決価格は7,699円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Samantha Vegaのファーリュックです。

可愛らしいピンク色のぬいぐるみ風素材で、ふわふわとした触り心地が魅力です。

数回使用しましたが、目立った傷や汚れはなく、ほぼ未使用に近い状態です。



【ブランド】Samantha Vega

【カテゴリ】リュック

【商品の状態】未使用に近い

【サイズ】縦: 約26cm 横: 約21cm 幅: 約13cm

【素材】ファー(ぬいぐるみ風)

【カラー】ピンク



自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。



ぬいぐるみ風の暖かな素材は冬のファッションに可愛く映えます

リュックの中は白地にピンクの花柄で めっちゃ可愛いです

金具は金色で可愛いさの中にもゴージャスな金色が リュックを綺麗めに引き締めます



とても可愛いリュックなので是非！



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#samanthavega 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: サマンサヴェガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ サマンサベガ Samantha

Vega

ファーリュック(ピンク)