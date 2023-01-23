『[新品タグ付き]HIAND(ハイアンド) Sequinsジャケット グレー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 23分に出品され03月31日 19時 23分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在121件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年10月末購入



とっても素敵なジャケットですが、私には大きすぎたのでなくなく出品します。



<参考> 私の身長153cm



もう少し背の高い方が着た方がよさそうです



定価22000円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ [新品タグ付き]HIAND(ハイアンド)

Sequinsジャケット グレー