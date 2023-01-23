『ハッスル様専用★【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 16時 16分に出品され03月12日 16時 16分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在473件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIKE BY YOU★ カスタム★

イエローグラデ風に仕上げました。

レザーの素材も使われており大変かっこいいです。

・外で一度のみ晴れの日に数時間だけ履いただけですので大変綺麗な状態です。(新品同様)



size:27㎝★



箱・タグ等全て綺麗に残っておりますのでお付け致します☆



宜しくお願い致します。

気軽にコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 27cm ブランド: ナイキ カラー: グレイ系/ブラック系/ホワイト系

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ハッスル様専用★