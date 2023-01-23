『Dyson pure cool TP04WS ダイソン 空気清浄機【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 05時 32分に出品され04月13日 05時 32分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【メーカー】

ダイソン



数年前にビックカメラにて購入した正規品です。

使用頻度…低



【商品名・型番】

pure cool TP04WS ピュアクール 羽なし扇風機



【付属品】

リモコン

電源ケーブル

※説明書はネットからのダウンロードで対応をお願い致します



【状態】

こちらの商品は中古品ですので、細かなキズはありますが、比較的綺麗な状態のものになります。



※こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。



【梱包】

プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。



※こちらの商品は中古品になりますが、できる範囲

でのアルコール除菌、清掃をして出品させて頂い

ておりますのでご安心下さい。

※こちらの商品は即購入歓迎です。

※専用ページは特に設けておりませんので、お早め

にご購入下さい。



ダイソン Pure Cool 空気清浄タワーファン TP04 WS （ホワイト/シルバー） TP04 WS

ブランド：ダイソン pure cool

扇風機、サーキュレーター種類：羽根なし扇風機

使用方法：据え置き

色：ホワイト系 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイソン