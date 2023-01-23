『【新品タグ付】ソフトダブルクロスオールインワン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 02時 05分に出品され04月13日 02時 05分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

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〇付属ベルトが欠品しております〇

ベルトなしで着用頂けるものになります

ベルト通しの紐はあるのでお手持ちのベルトと合わせて頂いてもいいかと思います







●新品タグ付き●



ブランド名：ANAYI



商品名：ダブルクロスオールインワン



color：ブラック



size：38 M



総丈：約144cm程度



ウエスト：約34cm程度(平置)背面ゴム



身幅：約43cm程度(平置)





定価：41,800円



着用回数：なし



状態：自宅保管、新品タグ付きです。



トラブル等を避けたい為、

返品や返金はお断り致します。

自宅保管にご理解のない方、

神経質な方は購入をお控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>サロペット・オーバーオール・オールインワン 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アナイ

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サロペット・オーバーオール・オールインワン タグ 【新品タグ付】ソフトダブルクロスオールインワン