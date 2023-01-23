『ラコステ ポケットTシャツ ワンポイント ロゴ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 08時 10分に出品され04月16日 08時 10分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の夏に1度も着ることなく、タンスに保管されていたので、出品しています。



身丈61cm

身幅49cm

肩幅48cm

袖丈21cm



素人採寸のため、参考程度でよろしくお願いします。





アウトドア

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keen キーン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ラコステ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ラコステ ポケットTシャツ ワンポイント ロゴ