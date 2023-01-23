『00s 古着 NIKE ナイロン プルオーバー ピステ 黒 刺繍ロゴ XL【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 07時 59分に出品され03月31日 07時 59分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在469件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

NIKE GOLF

ナイキ ゴルフ



【詳細】

●カラー:黒 ブラック

●素材:ポリエステル100%

●表記サイズ:180/96A

・2006年製



【平置実寸】(単位:cm)

肩幅 50.5

身幅 62

袖丈 64

着丈 68.5 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 00s

古着

NIKE

ナイロン

プルオーバー

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黒

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XL