『良品 オパンケ製法 MAGNANNI マグナーニ サイドゴアブーツ チェルシー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 34分に出品され03月12日 03時 34分に終了予定です。即決価格は12,051円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 〇ブランド名：MAGNANNI



〇品名：サイドゴアブーツ



〇品番：17752



〇メインカラー:ブラック



〇素材:本革



〇サイズ：40 ≒ 約25～25.5cm

※日本サイズはあくまで参考とお考え下さい



〇実寸

①足長 （アウトソールのつま先からヒールの端までの長さ）：約30.2cm

※足の指で一番前に出ている部分で計測して下さい。1～2cmの捨て寸が必要です。

※捨て寸とは靴を履いたときのつま先と靴の空間のことです。

②足幅 / ポールジョイント（アウトソールの最も横幅のある箇所の長さ）：約10.3cm

※足の外側が当たって圧迫するか、窮屈かどうかの指標です。

③ヒールの高さ：約2.3cm

④高さ（ヒールを含めた高さ）：約16.5cm

⑤履き口周り：※※※

※履き口が伸び縮みしないタイプのブーツのみ記載します。

※ゴア付きやヒモで調整するなどの伸縮性のあるタイプは記載しません。

⑥ヒールの減り （一番減っている部分の減りの長さ）：ほぼ無し

※計り方には個人差がありますので多少の誤差がある場合がございます。あくまで参考とお考え下さい。



〇附属品：

※箱は附属しません。



〇コンディション：Ａ

・N＝新品もしくは未使用の商品

・S＝未使用に近い状態の商品

・A＝使用感が少なく状態の良い商品

・B＝やや使用感はあるが目立ったキズやヨゴレの少ない商品

・C＝多少の使用感やキズ、ヨゴレのある商品

・D＝使用感やキズ、ヨゴレのある商品

・E＝全体的に状態の悪い商品

※新品・未使用であっても経年劣化や保管中の予期せぬダメージなどある場合がございます。i-1073



★以下のハッシュタグをタップして商品の一覧を閲覧できます。



#トンボ_マグナーニ



#トンボ_ブーツ



#トンボ_サイドゴアブーツ



#トンボ_25_26cm



〇備考：オパンカ製法 スぺイン製 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25cm ブランド: マグナーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 良品

オパンケ製法

MAGNANNI

マグナーニ

サイドゴアブーツ

チェルシー