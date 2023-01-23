『New BalanceニューバランスM990V6 BK6 26.5 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 02時 30分に出品され03月28日 02時 30分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在774件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年、セレクトショップオンラインで購入後、数回短時間着用しました。美品の部類に入ると思います。

別のモデルを購入したので、出品に至りました。



出品物には細心の注意を払っておりますが、個人保管である事をご理解の上ご購入ください。

完璧を求める方は購入をお控え下さい。

いかなる場合でもNC.NRでよろしくお願い致します。



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ML2002R



ブランド: ニューバランス

モデル_商品名: 990V6

モデル名: 900番台

生産国: made in U.S.A



#NewBalance

#newbalance 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ New

BalanceニューバランスM990V6



BK6

26.5

美品