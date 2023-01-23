『タケオキクチ スーツケース DARJEELING シリーズ Sサイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 13時 33分に出品され04月12日 13時 33分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 タケオキクチ スーツケース

DARJEELING シリーズ



スーツケースが好きなのでついつい買ってしまうのですが、宿泊用で利用しましたが、

結局普段から荷物が多い人間なので

以前から持っているものを使用し続けることにしました。



ボディは軽くて購入する時に気に入った点です。

腱鞘炎になりやすいので軽いスーツケースを探していました。

持ち手ハンドルのアジャスターは4段階に伸びます。



4色展開されているシリーズの定番のブラックです。ケース内はポリエステルと思われる

タケオキクチの帽子柄モノグラムが散りばめられた生地で覆われています。

濃紺、写真ではわかりにくいですが落ち着いたネイビーです。



<<ご留意いただきたい点>>

中に使われているカバーは薄めのポリエステル(でもタケオキクチのモノグラムがあってオシャレ)で開閉時の摩擦で1箇所小さく穴が空いています



ポケットのところに拭き落とせない

摩擦傷がついてしまいました



キャスターに細かい傷がついています



鍵は一般的なTSAロックです

ご自身でダイヤル設定を行います



上記のように一度使って使用感が出やすく

軽量な分、またリモアに比べて値段がずっと安いので仕方がないかなと思っています。

小さなスーツケースを探している方のお役に立てれば幸いです。



書斎のクローゼットに保管しておりました

喫煙者なし

ペットなし



公式記載

・堅牢なアルミフレームタイプ

・LCC機内持ち込み可能サイズ

・ボディは軽量で高耐久の高純度ポリカーボネート100%

・アルミ製コーナーパッド搭載

・衝撃に強い

・キャスターは走行性、旋回性、静音性に富んだHINOMOTO SILENT RUN Φ50mm

・ワンタッチプッシュロックで開閉の煩わしさを軽減

・300円コインロッカー対応



素材:ポリカーボネート、アルミ



サイズ

H44cm W39cm D23.5cm

ハンドル高さ11.5〜62.5cm

約32L

重さ 約3.2kg



定価29700円



タケオキクチ(ワールドグループのオンラインストア)でスーツケースに合わせたスタイリングやアイテム詳細が動画で掲載されているのでご参考になると思います。

4色展開のうちの定番のブラックです。



✰

某*フ*リ*マ*サイト*にも出品しており、手数料の関係でそちらの方だとお安くお譲りできます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: タケオキクチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ タケオキクチ スーツケース

DARJEELING

シリーズ

Sサイズ