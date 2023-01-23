『NIKE air jordan 1 low 85 neutral grey 26【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 04時 01分に出品され03月24日 04時 01分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エアジョーダン1 85 Nグレー

26.0cm

状態は写真をご確認ください。

シューグーを塗っている為かかとの削れはほぼないと思います。



NIKEクオリティによる個体差等にご理解お願い致します。

すり替え防止の為、購入後の返品はお受け致しかねます。

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AIR JORDAN 1 LOW 85 "NEUTRAL GREY" FB9933-100 （サミットホワイト/ライトスモークグレー/ニュートラルグレー/セイル）

ブランド：NIKE Jordan エア ジョーダン 1

性別：メンズ

色：ホワイト系

カット：ローカット

着脱タイプ：紐、シューレース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 26cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

air

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1

low

85

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26