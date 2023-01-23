『MAGNANNI ドレスシューズ 39 ネイビー系【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 02時 05分に出品され03月29日 02時 05分に終了予定です。即決価格は9,533円に設定されています。現在215件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

MAGNANNIは高品質なレザーシューズで知られ、洗練されたデザインが特徴です。特にこのモデルは、メッシュのディテールが施されており、通気性とスタイルを兼ね備えています。



【デザインとスタイル】

ドレスシューズとしてのエレガンスを持ちつつ、カジュアルなシーンにも適応できるデザインです。黒のレザーと赤の内側のコントラストが魅力的で、どんなコーディネートにも合わせやすいです。



【素材と快適さ】

高品質なレザーを使用しており、耐久性が高く、履き心地も抜群です。長時間の着用でも快適さを保つことができます。



- ブランド: MAGNANNI

- 色: ネイビー系

- 素材: レザー

- スタイル: ドレスシューズ

- デザイン: メッシュ部分あり

- 内側の色: 赤



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 25cm ブランド: マグナーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ MAGNANNI

ドレスシューズ

39

ネイビー系