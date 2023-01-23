『DGKスケボーデッキ レア商品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 19時 34分に出品され03月19日 19時 34分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード
|商品の状態:
|新品、未使用
ELOFTY アルファ4代 電動スケートボード
¥ 51000
YOW サーフスケート J-BAY 33 正規品
¥ 11400
Supreme x Hanes Bones Thermal Crew M
¥ 7799
日本未発売 Nikesb NYJAH 26.5 justin bieber
¥ 13000
SANTA CRUZ スケートボード コンプリート キッズ サンタクルーズ
¥ 7410
MADNESS スケートボード コンプリート
¥ 13000
シュプリーム スケートボード
¥ 13000
『犬夜叉・erased • PRIMITIVE』中古 スケボー デッキ
¥ 10140
ペニー 22インチ FESNフルカスタム ブラック
¥ 12000
Nike Dunk SB スケートボード用 黒/多色
¥ 12400
指スケ 引退品コンプリート
¥ 10075
STUSSY×CDGコラボバケットハット
¥ 9750
ペニー スケートボード Penny スケボー 27インチ グラフィック
¥ 9742
スケボーコンプリート8.0
¥ 10140
ドラグダケ 送料込み イエロー
¥ 13000
カラーズコレクティブ スケートボード デッキ
¥ 10270
Wtaps SDDS2001 チャコール XL ショーツ shorts
¥ 13950
SPITFIRE スピットファイア F4 O.G. CLASSIC 99D 54
¥ 7487
落札価格11000円
958 入札履歴
終了
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