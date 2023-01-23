『DGKスケボーデッキ レア商品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 19時 34分に出品され03月19日 19時 34分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

DGK（Dirty Ghetto Kids）は、スケートボード文化に根ざしたブランドで、独自のデザインとスタイルが特徴です。



【デザイン】

帽子のグラフィックが印象的で、ストリートスタイルを強調したデッキです。スケートボード愛好者にとって、個性を表現するのに最適なアイテムです。



【素材】

高品質な木材を使用しており、耐久性とパフォーマンスを兼ね備えています。



- ブランド: DGK

- モデル名: Dirty Ghetto Kids

- デザイン: 帽子のグラフィック

- 色: 赤/白

- 素材: 木製



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: 新品、未使用