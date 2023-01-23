『EDWARD GREEN×Amos Atkinson 56スエードダービー95D【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 12時 54分に出品され04月30日 12時 54分に終了予定です。即決価格は23,460円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EDWARD GREEN Amos Atkinson別注



70年代前後の製造となる、エドワードグリーン旧工場製の56番ラスト。



Amos Atkinsonは1850年創業、イギリス/ニューカッスルの超老舗シューズメーカーでしたが90年代初頭にニューカッスルのショップが閉店、現在では新規で手に入れることの出来なくなってしまったシューズブランドで、大変質の高い商品を生産されていた時代でしたのでマニアの間では非常に価値が高い一足。



肉厚で毛並みの良いスエードやヒールに敷き詰められた化粧釘などヴィンテージシューズの作り込みがよく見て取れます。



イギリス製

カラー ブラウン

素材 カーフスエード



サイズ95 27.5cm前後

全長30.3

幅10.8

ヒール2.5

インソール27.5



通常の使用感ございますが目立ったダメージはございません。ヴィンテージ品ですので細かい点はご理解いただけますようお願い致します。



シューキーパー付属しません。



カラー···ブラウン

シューズ型···プレーントゥ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: エドワードグリーン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ EDWARD

GREEN×Amos

Atkinson

56スエードダービー95D