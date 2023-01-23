『kate spade ショルダーバッグ ベージュ ホワイト 2WAY レザー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 07時 54分に出品され03月23日 07時 54分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ケイトスペード/KATESPADE/ショルダーバッグ/madison/



【スタイリッシュなデザイン】

このkate spadeのショルダーバッグは、ベージュとホワイトの洗練された配色が特徴で、どんなコーディネートにもマッチします。ギフトにもおすすめです。



●品番：WKR00102

●サイズ：約高さ12×幅20×マチ5cm 持ち手全長約34cm ショルダー全長約130cm(取外可)(長さ調節可)

●重さ：約375g

●仕様：メイン開閉：マグネット、内ポケット×8、外ポケット×2

●素材：サフィアーノレザー

●カラー：toasted ha

●付属：なし



アメリカのショップにて購入しました。新品未使用品ですが自宅保管しておりました。



自宅保管にご理解頂ける方のご購入をお願い致します。

少しでも気になさる方、完璧をお求めの方のご購入はお控えくださいませ。



※他のサイトにも出品しているので、ご購入前にご連絡をお願い致します。



カラー···ベージュ



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ケイトスペードニューヨーク

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ kate

spade

ショルダーバッグ

ベージュ

ホワイト



2WAY

レザー