『【極美品】クーラー アイリスオーヤマ IPP-2224S 冷風 除湿 送風【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 07時 09分に出品され04月01日 07時 09分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エアコンを取り付けるまでの間、2週間だけ使用しましたので美品の状態です。



ノンドレンなので、排水の手間もかかりません。



すぐに使えてどこでも涼しく。

工事不要で使えるポータブルクーラーです。



◆ひんやり涼しい

エアコンと同じしくみの冷風だからひんやり涼しい。

吹き出し口からは冷風を、排気口からは温風を逃がします。

室内機と室外機が1つになっている為、場所を移動して使用することができます。

キャスター付きで移動もラクラク。



◆「窓パネル」でさらに涼しく！

付属の窓パネルを使用して熱を室外へ出すことで、より涼しく快適に過ごせます。

別売りのロング窓パネル（IPAM-AL200）なら200cmの窓まで対応可能です。



◆排水の手間を省くノンドレン方式。

蒸発したドレン水は熱とともに排気ダクトから放出されます。



◆使いやすい充実の機能

冷風・除湿・送風（換気）の運転モード。

除湿モードは梅雨時も大活躍！

風量は「自動」「強」「中」「弱」から選べます。

冷えすぎを防止するおやすみモード、子供やペットの間違いの事故を防ぐチャイルドロックも搭載。

便利な入／切タイマー付き。



※ルームエアコンとは異なりますので、簡易的な冷房としてお使いください。

※お部屋の広さによっては、十分に冷えない場合があります。

※排気ダクトや窓パネルは正しく取付けて使用してください。お部屋が冷えない原因になります。



●電源

AC100V 50／60Hz

●冷風能力

2.0／2.2kW

●消費電力

670／790W

●冷風運転電流

7.8／8.1A

●冷媒

R410A

●冷媒封入量

280g

●コード長さ

約1.5m

●製品寸法（cm）

幅約30×奥行約31.6×高さ約69.6（本体）

●質量

20.5kg

●電流ヒューズ

AC250V，3.15A

●付属品

排気ダクト×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、リモコン×1、電源固定バンド×1、動作確認用電池×2、窓パネルA×1、窓パネルB×1、窓パネルC×1、レール用アタッチメント×2、ねじ×4、丸座金×4、ばね座金×4、ナット×4、蝶ナット×2、蝶ナット座×2、隙間シール（10mm）×3、隙間シール（5mm）×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター 商品の状態: 未使用に近い ブランド: アイリスオーヤマ