『【極美品】クーラー アイリスオーヤマ IPP-2224S 冷風 除湿 送風【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 07時 09分に出品され04月01日 07時 09分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|アイリスオーヤマ
ダイソンホットアンドクールAM09（2023年製）
¥ 11750
TEKNOS 冷風機 スリムタイプTCI-050 ホワイト 説明書付き
¥ 8642
三菱 レトロ 昭和 扇風機 D-30R ホームファン グリーン 値下げ
¥ 8580
アイリスオーヤマ ポータブルクーラー IPA-2221G
¥ 11750
ダイソン Dyson Pure Hot + Cool Link HP03IB
¥ 9360
バートル 13Vバッテリーファン エアークラフト
¥ 10140
ダイソン hot cool
¥ 9685
【動作確認澄】DULTON ダルトン レトロサーキュレーター 扇風機
¥ 7644
dyson hot+cool AM09 ホワイト 未使用品メーカー保証付き
¥ 14990
人気✨️ドウシシャ 扇風機 メタル 昭和レトロ アンティーク ヴィンテージ
¥ 7410
SONY レオンポケット5 センシングキット RNPK-5T
¥ 10498
スリム温冷風扇
¥ 9360
【新品未開封】 SONY レオンポケット5 RNPK-5T ホワイト④
¥ 11800
【未使用級】冷風扇 CRA106WH ［リモコン付］（シーネット）冷風機 K
¥ 7254
アイリスオーヤマ スポットクーラー 冷風機 IPP-2224S
¥ 15000
【新品未開封】 SONY レオンポケット5 RNPK-5T ホワイト ⑥
¥ 11850
家庭用冷風機 SOTCAR RFS-19R
¥ 9672
ピーチさん専用 12日迄
¥ 13500
落札価格12480円
903 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！