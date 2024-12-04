『BRUNO コンパクトホットプレート ワイトプレート セット BOE021-WH【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 13時 34分に出品され03月13日 13時 34分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用！

BRUNO コンパクトホットプレート ホワイト 平面 たこ焼き プレート セット BOE021-WH



出品するために、状態をお伝えするために開封しただけです。



外箱に直接伝票が貼られていたのでそのままになっています。

自宅保管のため、外箱に若干汚れがありす。





プレゼント用に注文したのですが

希望の品が変更になり、自宅保管してありました。

自家用で使うにはコンパクトなので出品することにしました





発送後の責任は取りかねます

返品は致しかねますのでご了承ください



#ブルーノ#BRUNO#ホットプレート#たこ焼き機#新品未使用品#ホワイト 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ブルーノ