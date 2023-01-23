『新品 西陣高級袋帯 ペイズリー唐花更紗模様 【綿芯御仕立付】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 15時 17分に出品され03月28日 15時 17分に終了予定です。即決価格は19,110円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 西陣織六通柄袋帯です。



上品なお色目でペイズリー柄の

ような模様や唐花・更紗模様が

織り上げられております。

ペルシャ風の異国情緒溢れる

模様が映えた、逸品でございます。

織りあがったばかりの帯です。

訪問着・色無地・付け下げ

等にいかがでしょうか

食事会などは勿論、観劇や

博物館、美術館、パーティーなど

お出かけにもいかがでしょうか



こちらですが綿芯仕立（関東仕立）

でお仕立てをいたしましてから

お届け致します。日数ですが、

28日前後程頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 新品 西陣高級袋帯 ペイズリー唐花更紗模様 【綿芯御仕立付】