『新品 西陣高級袋帯 ペイズリー唐花更紗模様 【綿芯御仕立付】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 15時 17分に出品され03月28日 15時 17分に終了予定です。即決価格は19,110円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
小紋 京小紋 うさぎ 正絹 反物
¥ 14500
色無地 紋意匠 橘紋様 八掛付き スカイグレイ色 正絹 反物
¥ 20750
草木染おしゃれ袋帯 暈し 作家 未使用品
¥ 9828
袋帯 中古 リサイクル 正絹 フォーマル 仕立て上がり 全通 A982-12
¥ 12000
2705★美品 色無地 セット★正絹★裄丈65.5★袋帯 奥羽の道★未使用帯締め
¥ 12870
紫がかったグレー地にかんざし等の模様が入り、一度着用後、和装専門店でお手入れ済み
¥ 19800
＜召しませ花＞リバーシブル半幅帯-和花更紗
¥ 13000
沙織 草履バッグセット Lサイズ スエード 振袖 袴向き 新品未使用品
¥ 12150
チュール重ねギャザートップス 黒 留袖 フォーマル 着物リメイク N61007
¥ 12505
◾️極上の振袖◾️銀彩加工振袖◾️フルオーダー◾️成人式◾️銀の女神◾️新入荷銀糸西陣織付き
¥ 128520
色無地 紋意匠 小葵文 八掛付 エレファントスキン色 正絹 反物
¥ 15400
松竹梅に宝尽くしの袋帯 着物
¥ 7176
訪問着フルセット 着物 正絹 翠山工房 やまと誂 辻ヶ花 藤色 H3
¥ 16138
袋帯 西陣 高島織物 繻珍織 青銅箔 花草模様 金銀糸 O-3279
¥ 11900
小紋 着物 葡萄 リーフ 伝統和模様 古代極型錐友禅 113a d
¥ 11300
紬 本場大島紬 花 一元 八掛にシミ多数 裄63 身丈154.5 袖51
¥ 9750
正絹 六通袋帯 菊 金銀糸
¥ 7722
☆ 付下げ 紬 蝶々柄 手描き 金彩 緑衫色 ガード加工 しつけ糸 K-4050
¥ 10764
落札価格19110円
571 入札履歴
終了
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