『【美品 鑑定済】ルイヴィトン アマゾン ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月03日 04時 22分に出品され03月03日 04時 22分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品 鑑定済】ルイヴィトンの

アマゾン ショルダーバッグが

登場！モノグラム柄が魅力的で、

フランス製の高品質な一品です。

今すぐチェック！→→→



☆即購入OK☆



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◆ブランド

LOUIS VUITTON vuitton

ルイヴィトン

ビトン



◆アイテム

アマゾン ショルダーバック

モノグラムライン

M 45236

フランス製



◆シリアルナンバー: TH1925



◆付属品：なし



◆カラー

モノグラム



◆サイズ

横幅15cm

高さ21cm

マチ9.5cm

ショルダーの長さ 113cm〜131cm



※多少の誤差はご了承ください。



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



▽注意事項

・商品画像につきまして、撮影の条件・ご覧いただいている環境等によって、商品の色・見え方が異なる場合がございます。



・検品には十分注意しておりますが、微細な部分は見落とす場合もございます。予めご容赦願います。



・あくまで中古品ということにご理解の程、宜しくお願い致します。



カラー···ブラウン



ルイヴィトン/型名···アマゾン



ルイヴィトン/柄···モノグラム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品

鑑定済】ルイヴィトン

アマゾン

ショルダーバッグ