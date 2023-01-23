『新品未使用 Bellroy PCケース 14インチ PCスリーブ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 06時 18分に出品され03月17日 06時 18分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入したものの、想定していたサイズと異なるため、開封済みですが未使用のまま出品致します。



色:ブラック



サイズ

255 x 330 x 25mm



実物写真については、今掲載している写真のままのものですが、ご不安であれば掲載します。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>ノートPCケース 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ベルロイ