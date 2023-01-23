『新品未使用 Bellroy PCケース 14インチ PCスリーブ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 06時 18分に出品され03月17日 06時 18分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>ノートPCケース
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ベルロイ
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¥ 10150
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¥ 10450
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¥ 7644
美品 Lenovo IdeaPad Duet Chromebook
¥ 7800
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¥ 10140
HP Chromebook x360 13b-ca0000MU
¥ 14720
落札価格7644円
710 入札履歴
終了
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