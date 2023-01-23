『Canon (キヤノン) EF50mm F1.8 Ⅱ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月08日 14時 39分に出品され03月08日 14時 39分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品で購入して使用していました。

雨天での使用はなく購入時からレンズフィルターを着けていました。



わずか130gという徹底した軽量・コンパクト化、そしてリーズナブルな価格を実現したEF50mm F1.8 II。標準の定石である5群6枚のガウスタイプとすることで0.45mから無限遠まで全域にわたってシャープな描写力を発揮。標準レンズにふさわしい良好なカラーバランスとともにコストパフォーマンスも重視。単焦点レンズ入門用として最適な標準レンズです。



焦点距離...19〜70mm 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: キヤノン