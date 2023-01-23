『化物語 ダーツライブカード 全5種セット 新品未開封【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 07時 54分に出品され05月08日 07時 54分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファン待望の「物語シリーズ」のキャラクター達がダーツライブカードになって登場。



各物語の中心人物達である「戦場ヶ原ひたぎ」「神原駿河」「千石撫子」「羽川翼」「阿良々木火憐＆月火」の全5種類。



キャラクターそれぞれに「ライブエフェクト」と「ダーツライブテーマ」を内蔵し、ダーツライブ3、ダーツライブ2のどちらでも演出をお楽しみいただけます。



台紙付きで飾っても楽しめる、コレクションアイテムとしてもオススメの商品です！ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>パズル・ボードゲーム>>>ダーツ 商品の状態: 新品、未使用