『シャープ 全自動洗濯機 2022年製 8.0kg エリア送料無料 J24−06【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 21時 26分に出品され03月25日 21時 26分に終了予定です。即決価格は15,840円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#エコガレッジ

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◆シャープ 全自動洗濯機 2022年製 8.0kg エリア送料無料 J24−06

◆ES-GV8G-S

◆年式/2020年製

◆容量：8.0kg

◆サイズ：幅600×奥行595×高さ960(mm) /3辺合計サイズ：2155mm

◆商品状態（現状を優先させて頂きます）



※多少のキズあり！（11,12枚目参照）



※中古品の為、細かい見落としキズ・浅いヘコミ、細部の汚れ等あるかもしれませんので気になる方はご遠慮ください。目立つような箇所はご説明させて頂きます。

※付属品は商品写真にあるものが全てとなります。

※メゾネットタイプ、団地の階段作業などに伴う階段運搬の方は必ず購入前にコメントにて【階段運搬あり】とご連絡お願い致します。

※搬入出の経路や階段等の形状により通常の搬入出が出来ない場合は別途料金がかかる場合がございます。ご購入者様で現状のご確認お願い致します。

※諸条件により搬入できない場合がございます。 搬入できず返品される場合は往復の配送料をお客様にご負担いただきます。

※洗濯機及びドラム式洗濯機の配達に伴う給排水接続設定作業は運賃とは別にオプション料金が必要となります。



【安心の1ヶ月保証あり】

初期不良等があった場合、商品到着後1ヵ月以内にご連絡下さい。

保証内容は「商品代金の返金」となります。

商品返送に伴う送料や商品の廃棄費用等は負担できませんのでご了承下さい。

中古品になりますので消耗品の劣化等が出る場合があることご理解頂ける方のご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャープ