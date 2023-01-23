『YAMAHA ライブストリーミングミキサー ブラック AG03MK2 B【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 17時 19分に出品され03月23日 17時 19分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品概要

YAMAHAライブストリーミングミキサーブラックAG03MK2B



本体色: ブラック

定価: ￥19,800



化粧箱あり



■商品の状態について

1年間ほど使用しました。傷や汚れはございません。

家庭にて保管しておりましたので、極めて細かい傷等がある場合がございます。



■ 配送方法

らくらくメルカリ便にて，ご注文確定後1〜2日で発送いたします。



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#オーディオインターフェース 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>配信機器・PA機器・レコーディング機器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヤマハ